Les Apéros de l’Auberge Auberge en Ardennes Les Hautes-Rivières

Les Apéros de l’Auberge

Auberge en Ardennes 15 rue de l’Hôtel de ville Les Hautes-Rivières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Tous les vendredis dés 17hNouveaux cocktails maison planches à partager

Auberge en Ardennes 15 rue de l’Hôtel de ville Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 37 86

English :

Every Friday from 5pmNew house cocktails and sharing platters

L’événement Les Apéros de l’Auberge Les Hautes-Rivières a été mis à jour le 2026-02-12 par Ardennes Tourisme