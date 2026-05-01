Plasne

Les Apéros de l’Été

Terrain des gouilles Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-05 2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

Les Apéros de l’Été

Jeux, Grillades, Repas tiré du sac, Convivialité

L’association Plasnimation s’occupe de la logistique en mettant à disposition des tables, un barbecue bien chaud, un jeu de quilles et le kit indispensable de pétanque.

De votre côté, vous apportez votre grain de sel vos propres jeux, votre apéro et votre repas tiré du sac.

S’il manque quelque chose, il y a toujours un copain ou une copine qui a trop prévu !

Pour tout renseignement complémentaire plasnimation@gmail.com. .

Terrain des gouilles Plasne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 69 73 28 plasnimation@gmail.com

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English : Les Apéros de l’Été

L’événement Les Apéros de l’Été Plasne a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA