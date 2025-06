Les Apéros de l’Ormeau – Bourgueil 27 juin 2025 19:30

Indre-et-Loire

Les Apéros de l’Ormeau 8 Route du Vignoble Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-27 19:30:00

fin : 2025-07-25

2025-06-27

2025-07-25

Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils.

Rendez-vous à la Cave de l’Ormeau pour les Apéros concert estivaux !

Vendredi 23 mai avec Stolen

Vendredi 27 juin avec Les Yappas

Vendredi 25 juillet avec Som’sing

Vente de Tapas de charcuterie, tapas de Fromages et Vins

Uniquement sur réservation .

8 Route du Vignoble

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 47 91 pitaultlandry@orange.fr

English :

In the heart of the Loire Valley, Domaine Les Pins has been a family-run business for five generations, with Christophe and Philippe PITAULT continuing the know-how handed down from father to son.

See you at the Cave de l’Ormeau for summer Apéros concerts!

German :

Im Herzen des Loire-Tals ist die Domaine Les Pins seit fünf Generationen ein Familienbetrieb. Christophe und Philippe PITAULT führen das vom Vater an den Sohn weitergegebene Know-how fort.

Besuchen Sie uns in der Cave de l’Ormeau für die sommerlichen Apéro-Konzerte!

Italiano :

Nel cuore della Valle della Loira, il Domaine Les Pins è un’azienda familiare da cinque generazioni: Christophe e Philippe PITAULT portano avanti il know-how tramandato di padre in figlio.

Ci vediamo alla Cave de l’Ormeau per il concerto estivo Apéros!

Espanol :

En el corazón del Valle del Loira, el Domaine Les Pins es una empresa familiar desde hace cinco generaciones. Christophe y Philippe PITAULT continúan el saber hacer transmitido de padres a hijos.

¡Nos vemos en la Cave de l’Ormeau para el concierto de verano de Apéros!

L’événement Les Apéros de l’Ormeau Bourgueil a été mis à jour le 2025-06-10 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE