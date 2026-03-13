Les Apéros de l’Ormeau

8 Route du Vignoble Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31

Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils.

Rendez-vous à la Cave de l’Ormeau pour les Apéros concert estivaux !

Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils.

Rendez-vous à la Cave de l’Ormeau pour les Apéros concert estivaux !

Vendredi 29 mai avec Stolen

Vendredi 26 juin avec Les Yappas

Vendredi 31 juillet avec Som’sing

Vente de Tapas de charcuterie, tapas de Fromages et Vins

Uniquement sur réservation .

8 Route du Vignoble Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 47 91 pitaultlandry@orange.fr

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English :

In the heart of the Loire Valley, Domaine Les Pins has been a family-run business for five generations, with Christophe and Philippe PITAULT continuing the know-how handed down from father to son.

See you at the Cave de l’Ormeau for summer Apéros concerts!

L’événement Les Apéros de l’Ormeau Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE