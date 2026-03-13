Les Apéros de l’Ormeau Bourgueil
Les Apéros de l’Ormeau Bourgueil vendredi 29 mai 2026.
Les Apéros de l’Ormeau
8 Route du Vignoble Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31
Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils.
Rendez-vous à la Cave de l’Ormeau pour les Apéros concert estivaux !
Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils.
Rendez-vous à la Cave de l’Ormeau pour les Apéros concert estivaux !
Vendredi 29 mai avec Stolen
Vendredi 26 juin avec Les Yappas
Vendredi 31 juillet avec Som’sing
Vente de Tapas de charcuterie, tapas de Fromages et Vins
Uniquement sur réservation .
8 Route du Vignoble Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 47 91 pitaultlandry@orange.fr
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English :
In the heart of the Loire Valley, Domaine Les Pins has been a family-run business for five generations, with Christophe and Philippe PITAULT continuing the know-how handed down from father to son.
See you at the Cave de l’Ormeau for summer Apéros concerts!
L’événement Les Apéros de l’Ormeau Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE