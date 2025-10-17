Les apéros de Signy Signy-l’Abbaye

Les apéros de Signy Signy-l’Abbaye vendredi 17 octobre 2025.

Les apéros de Signy

Auberge de l’Abbaye Signy-l’Abbaye Ardennes

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Vendredi 17 octobrerendez-vous à l’Auberge de l’Abbaye pour un moment convivial.Planches salées, gourmandises sucrées et sélection de boissons sont au programme. Rendez-vous à partir de 18h Réservation conseillé

Auberge de l’Abbaye Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 81 27 logis@aubergedelabbaye-signy.fr

English :

On Friday October 17, join us at the Auberge de l’Abbaye for a convivial meal featuring savory platters, sweet treats and a selection of beverages. Meeting point from 6 p.m. Reservations recommended

German :

Am Freitag, dem 17. Oktober, treffen wir uns in der Auberge de l’Abbaye zu einem gemütlichen Beisammensein mit herzhaften Platten, süßen Leckereien und einer Auswahl an Getränken. Treffpunkt ab 18 Uhr Reservierung empfohlen

Italiano :

Venerdì 17 ottobre, appuntamento all’Auberge de l’Abbaye per una cena conviviale con piatti salati, dolci e una selezione di bevande. Ritrovo dalle ore 18.00 Prenotazione consigliata

Espanol :

El viernes 17 de octubre, nos reuniremos en el Auberge de l’Abbaye para disfrutar de una comida de convivencia con platos salados, dulces y una selección de bebidas. Punto de encuentro a partir de las 18.00 h Se recomienda reservar

