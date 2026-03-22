Les Apéros d’Edwige 3ème édition Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

Les Apéros d’Edwige 3ème édition

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Venez profiter d’un moment de détente pour découvrir les artistes de la scène régionale

19h spectacle en avant-première Vetus Orbia l’histoire d’une insurrection racontée par des personnages acides et comiques.

Réservation conseillée ! .

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billeterie@theatre-edwige-feuillere.fr

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English : Les Apéros d’Edwige 3ème édition

L’événement Les Apéros d’Edwige 3ème édition Vesoul a été mis à jour le 2026-03-28 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL