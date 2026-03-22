Les Apéros d’Edwige 3ème édition Théâtre Edwige Feuillère Vesoul
Les Apéros d’Edwige 3ème édition Théâtre Edwige Feuillère Vesoul vendredi 3 avril 2026.
Les Apéros d’Edwige 3ème édition
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Venez profiter d’un moment de détente pour découvrir les artistes de la scène régionale
19h spectacle en avant-première Vetus Orbia l’histoire d’une insurrection racontée par des personnages acides et comiques.
Réservation conseillée ! .
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billeterie@theatre-edwige-feuillere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Apéros d’Edwige 3ème édition
L’événement Les Apéros d’Edwige 3ème édition Vesoul a été mis à jour le 2026-03-28 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- Chasse au trésor de pâques Place des jets d’eau Vesoul 1 avril 2026
- Rondes printanières École de musique Chapelle Vesoul 3 avril 2026
- Jardin partagé des Incroyables Comestibles Maison des associations Vesoul 5 avril 2026
- Parade Venitienne de Vesoul Parvis de l’hôtel de ville Vesoul 11 avril 2026
- Boucle vélo entre Doubs et Saône Vesoul Haute-Saône 1 mai 2026