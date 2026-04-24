Les Apéros des Copains Copains du Sud Pélissanne
Les Apéros des Copains Copains du Sud Pélissanne samedi 2 mai 2026.
Pélissanne
Les Apéros des Copains
Du 02/05 au 05/09/2026 le samedi à partir de 11h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Copains du Sud 9 impasse Tivoli Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-05-02
Les Copains du Sud vous convient à leurs apéros ! Pour profiter des beaux jours, une fois par mois, ils vous proposent une journée pour chiller entre copains.
A partir de 11h, chaque premier samedi de mai à septembre, le programme est simple on met le bar en terrasse, la musique, on sort les boules de pétanque et on vient avec les copains. Enjoy ! .
Copains du Sud 9 impasse Tivoli Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 55 35 copainsdusudpelissanne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’re welcome to habe a drink with friends ! Once a month during spring and summer, Les Copains du Sud propose you a day to chill with friends.
L’événement Les Apéros des Copains Pélissanne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à Pélissanne (Bouches-du-Rhône)
- Bouches-du-Rhône en Paysages Pélissanne, au fil de l’eau Pélissanne Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Bouches-du-Rhône en Paysages Pélissanne, en vélo entre ville et campagne Pélissanne Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- GR2013 A15 De Pélisanne à La-Fare-les-Oliviers Pélissanne Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : Sortie tout public – sortie famille, MAISON DU VELO, PELISSANNE 10 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : Sortie tout public – sortie famille, MAISON DU VELO, PELISSANNE 10 mai 2026