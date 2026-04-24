Les Apéros des Copains Copains du Sud Pélissanne

Pélissanne

Les Apéros des Copains

Du 02/05 au 05/09/2026 le samedi à partir de 11h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Copains du Sud 9 impasse Tivoli Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-05-02

Les Copains du Sud vous convient à leurs apéros ! Pour profiter des beaux jours, une fois par mois, ils vous proposent une journée pour chiller entre copains.

A partir de 11h, chaque premier samedi de mai à septembre, le programme est simple on met le bar en terrasse, la musique, on sort les boules de pétanque et on vient avec les copains. Enjoy ! .

Copains du Sud 9 impasse Tivoli Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 55 35 copainsdusudpelissanne@gmail.com

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English :

You’re welcome to habe a drink with friends ! Once a month during spring and summer, Les Copains du Sud propose you a day to chill with friends.

L’événement Les Apéros des Copains Pélissanne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes