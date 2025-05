Les Apéros des Vignerons – Cave des vignerons de Sigoulès Mescoules, 20 juin 2025 19:00, Mescoules.

Dordogne

Les Apéros des Vignerons Cave des vignerons de Sigoulès 302 route des vignerons Mescoules Dordogne

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 23:59:00

2025-06-20

2025-07-11

2025-08-08

Venez participé à l’édition 2025 des Apéros des Vignerons à la Cave des Vignerons de Sigoulès.

Au programme animations musicales, bar et restauration. .

Cave des vignerons de Sigoulès 302 route des vignerons

Mescoules 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Les Apéros des Vignerons

Come and take part in the 2025 edition of the Apéros des Vignerons at the Cave des Vignerons de Sigoulès.

German : Les Apéros des Vignerons

Nehmen Sie an der Ausgabe 2025 der Apéros des Vignerons in der Cave des Vignerons de Sigoulès teil.

Italiano :

Partecipate al 2025 Apéros des Vignerons presso la Cave des Vignerons de Sigoulès.

Espanol : Les Apéros des Vignerons

Participe en los Apéros des Vignerons de 2025 en la Cave des Vignerons de Sigoulès.

