En compagnie de Marion, partez à la rencontre de la nature et de l’histoire, en plein cœur de la Bastide de Vergt. Lieu de pédagogie et de sensibilisation, le coteau du Croquant offre des sentiers aménagés qui permettent de découvrir une faune et une flore exceptionnelle. Observatoire, terrasse panoramique, théâtre de verdure et sentiers des pieds nus, autant d’aménagements qui rayonnent autour de ce parc arboretum présentant plus de 40 essences d’arbres ! Une balade commentée 100% nature !

Apéritif sur le coteau à la fin de la visite avec dégustation de produits locaux.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Visite possible grâce au partenariat avec Vergt Patrimoine.

Rendez-vous à l’entrée du sentier, au niveau du terrain de pétanque place du Foirail. .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10 contact@tourisme-grandperigueux.fr

Join Marion on an encounter with nature and history, right in the heart of the Bastide de Vergt. A place for education and awareness-raising, the Croquant hillside offers trails to discover exceptional flora and fauna.

In Begleitung von Marion können Sie im Herzen der Bastide von Vergt die Natur und die Geschichte kennenlernen. Als Ort der Pädagogik und Sensibilisierung bietet der Hang des Croquant angelegte Pfade, auf denen Sie eine außergewöhnliche Flora und Fauna entdecken können.

Unitevi a Marion in un viaggio attraverso la natura e la storia, proprio nel cuore della Bastide di Vergt. Luogo di educazione e di sensibilizzazione, la collina del Croquant offre una serie di sentieri appositamente studiati per scoprire una flora e una fauna eccezionali.

Acompañe a Marion en un viaje por la naturaleza y la historia, en pleno corazón de la Bastida de Vergt. Lugar de educación y sensibilización, la ladera de Croquant cuenta con varios senderos especialmente diseñados para descubrir una flora y una fauna excepcionales.

