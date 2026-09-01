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Les apéros du dimanche Ychoux

dimanche 20 septembre 2026 · Ychoux

Les apéros du dimanche Ychoux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Lac des forges
Ville
40160 Ychoux
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ychoux

Les apéros du dimanche

Lac des forges Ychoux Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 22:00:00

Date(s) :
2026-09-20

  .

Lac des forges Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 36 01 

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English : Les apéros du dimanche

L’événement Les apéros du dimanche Ychoux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grands Lacs

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