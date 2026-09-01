AGENDA · Ychoux
Les apéros du dimanche Ychoux
dimanche 20 septembre 2026 · Ychoux
Informations pratiques
Ychoux
Les apéros du dimanche
Lac des forges Ychoux Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 22:00:00
Date(s) :
2026-09-20
.
Lac des forges Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 36 01
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English : Les apéros du dimanche
L’événement Les apéros du dimanche Ychoux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grands Lacs
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