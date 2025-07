Les apéros du jeudi à Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels

Le Bourg Trespoux-Rassiels Lot

Gratuit

Début : 2025-07-17 19:30:00

Trespotz Balèti vous attend pour les apéros du jeudi, au bourg. Boissons et assiettes gourmandes seront là pour vous régaler.

Le Bourg Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie comite.trespoux-rassiels@live.fr

English :

Trespotz Balèti awaits you for Thursday aperitifs in the village. Drinks and gourmet platters will be there to delight you.

German :

Trespotz Balèti erwartet Sie zu den Aperitifs am Donnerstag im Dorf. Getränke und Feinschmeckerteller stehen bereit, um Sie zu verwöhnen.

Italiano :

Il Trespotz Balèti vi aspetta per gli aperitivi del giovedì nel villaggio. Bevande e piatti gourmet vi delizieranno.

Espanol :

Trespotz Balèti le espera para sus aperitivos de los jueves en el pueblo. Bebidas y platos gourmet estarán allí para deleitarle.

