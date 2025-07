Les Apéros du Montcornu Montcornet

Voie de la Magdelaine Montcornet Ardennes

Envie de décompresser et de se retrouver entre amis autour d’un verre….Rendez-vous Vendredi 18 juillet 2025 pour « Les apéros du Mont Cornu »!! Il est vivement recommandé de réserver vos planches apéritives!! On vous attends nombreux pour cette 2ème édition !!Groupe de musique Origin’s Duo Acoustique Rock et Pop Rock

Voie de la Magdelaine Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 38 05 76 17

English :

Want to unwind and get together with friends over a drink….See you Friday, July 18, 2025 for « Les apéros du Mont Cornu »!!! We strongly recommend that you reserve your aperitifs! We look forward to seeing you at this 2nd edition!!! Origin’s Music Group Acoustic Rock and Pop Rock Duo

German :

Lust, die Seele baumeln zu lassen und sich mit Freunden auf ein Glas zu treffen….Treffen Sie uns am Freitag, den 18. Juli 2025 für « Les apéros du Mont Cornu »!!! Es wird dringend empfohlen, Ihre Aperitifbretter zu reservieren! Wir erwarten Sie zahlreich für diese 2. Ausgabe!Musikgruppe Origin’s Duo Acoustic Rock und Pop Rock

Italiano :

Volete rilassarvi e incontrarvi con gli amici per un aperitivo? ….Venerdì 18 luglio 2025 vi aspettiamo per « Les apéros du Mont Cornu »! Vi consigliamo vivamente di prenotare i vostri aperitivi! Vi aspettiamo per questa 2ª edizione! Origin’s Duo Acoustic Rock e Pop Rock Band

Espanol :

¿Desea desconectar y reunirse con amigos para tomar una copa? ….¡Le esperamos el viernes 18 de julio de 2025 en « Les apéros du Mont Cornu »! Le recomendamos encarecidamente que reserve sus aperitivos Le esperamos en esta 2ª edición! Dúo Origin’s Banda de Rock Acústico y Pop Rock

