Les Apéros du Parc Damery
vendredi 18 septembre 2026 · Damery
Informations pratiques
Damery
Les Apéros du Parc
Parc de la Mairie Damery Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 23:59:00
Date(s) :
2026-09-18
Tout public
Les Apéros du Parc reviennent à Damery en 2026 !
L’Association “Damery en Fête” vous propose 3 nouvelles dates pour la saison estivale 2026 !
Au programme de ces soirées : une ambiance guinguette avec DJ, food trucks et buvette !
Alors rendez-vous les vendredis 29 mai, 19 juin et vendredi 18 septembre 2026 dans le parc de la mairie pour un vrai moment de détente ! .
Parc de la Mairie Damery 51480 Marne Grand Est
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English : Les Apéros du Parc
L’événement Les Apéros du Parc Damery a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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