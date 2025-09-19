Les apéros du patrimoine Église Saint-Michel Bazus-Aure

Les apéros du patrimoine Église Saint-Michel Bazus-Aure vendredi 19 septembre 2025.

Les apéros du patrimoine Vendredi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Michel Hautes-Pyrénées

Prévoir chaussures de marche. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T20:+

Fin : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T20:+

Partez à la découverte du village de Bazus-Aure, de son patrimoine architectural et de son patrimoine naturel. Cette visite à deux voix en compagnie d’un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées et d’un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire, accessible au plus grand nombre, vous plongera dans l’histoire du village, de ses habitants et de sa biodiversité.

S’en suivra un moment de convivialité aux saveurs locales, qui permettra de prolonger les échanges.

Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous devant l’église.

Renseignements auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 06 42 17 66 31.

Église Saint-Michel 10 Lalonquere, 65170 Bazus-Aure, France Bazus-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie Construction du XVIe siècle conservant des vestiges d’un édifice roman (portail sud muré). Riche décor mobilier de la fin du XVIIIe siècle. Décor peint du XIXe siècle.

Partez à la découverte du village de Bazus-Aure, de son patrimoine architectural et de son patrimoine naturel. Cette visite à deux voix en compagnie d’un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées …

© A. Riffaud – Parc national des Pyrénées