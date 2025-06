Les Apéros Jazz de Touques Touques 4 juillet 2025 19:00

Les Apéros Jazz de Touques Place Lemercier Touques Calvados

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts « jazzy » avec un nouvel artiste chaque semaine.

Place Lemercier

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 00 07

English : Les Apéros Jazz de Touques

Every Friday during the summer season, the Ville de Touques organizes jazzy concerts featuring a new artist every week.

German : Les Apéros Jazz de Touques

Während der Sommersaison organisiert die Stadt Touques jeden Freitag « jazzige » Konzerte, bei denen jede Woche ein neuer Künstler auftritt.

Italiano :

Ogni venerdì durante la stagione estiva, Touques organizza concerti jazz con un nuovo artista ogni settimana.

Espanol :

Todos los viernes de la temporada de verano, Touques organiza conciertos de jazz con un artista nuevo cada semana.

