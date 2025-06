Les Apéros Latinos Aubagnais – Aubagne 29 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Les Apéros Latinos Aubagnais Du 29/06 au 24/08/2025 le dimanche de 19h à 23h30.

19h Initiation gratuite à la danse (Salsa, Bachata, Kizomba, Rock, WCS…)

20h à 23h30 soirée SBK caliente et conviviale. Place Joseph Rau Aubagne Bouches-du-Rhône

Les Apéros Latinos sont de retour pour une nouvelle saison 100 % festive avec Instant Danse.

Des cours accessibles à tous, débutants bienvenus ! Des DJs qui ambiancent grave, une terrasse en plein air, une ambiance de partage, de sourires et de danse comme on les aime.

Possibilité de restauration proposée par Zia Concetta (spécialités italiennes).

29/06 Bachata avec Romain & Léa & DJ Aimen

06/07 Salsa avec Anesslyne Baila & DJ Frogger

13/07 Kizomba avec Marc & Alix & DJ MH

20/07 Bachata avec Romain & Léa & DJ Mo

27/07 Kizomba avec Marc & Alix & DJ Zeki

03/08 Rock avec Lise & Lucas & DJ Frogger

10/08 Bachata avec Romain & Léa & DJ MH

17/08 WCS avec Marine & DJ IKA

24/08 Salsa avec Anesslyne Baila & DJ Yonko .

Place Joseph Rau

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 91 80 50

