Savoie

Les Apéros Live du Bis « Trop » Savoyard

Rue Aristide Brilland
Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis »Trop » Savoyard
Brides-les-Bains
Savoie

Début : 2025-07-08 19:00:00

fin : 2025-07-08 21:00:00

2025-07-08

Les Apéros Live du BIS « Trop » Savoyard

Tous les mardis et jeudis, de juin à septembre, de 19h à 21h

Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis »Trop » Savoyard

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 52 20 27 dada7341@hotmail.com

English :

Live Aperos at BIS « Trop » Savoyard

Every Tuesday and Thursday, June to September, 7-9pm

German :

Die Live-Apéros des BIS « Trop » Savoyard

Jeden Dienstag und Donnerstag, von Juni bis September, von 19:00 bis 21:00 Uhr

Italiano :

Il BIS « Trop » Savoyard Live Aperos

Ogni martedì e giovedì, da giugno a settembre, dalle 19.00 alle 21.00

Espanol :

Aperos en directo del BIS « Trop » Savoyard

Todos los martes y jueves, de junio a septiembre, de 19.00 a 21.00 horas

