LES APÉROS MIX AU SONAMBULE Gignac 4 juillet 2025 07:00

Hérault

LES APÉROS MIX AU SONAMBULE 2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Après la réussite du 1er Apéro Mix avec Dj Set Culture Underground, le Sonambule remet ça le 04 juillet !

Pour ce deuxième rendez-vous: une session 100 % psy-groove pilotée par un invité de choix VARANOÏD aux platines, accompagné de quelques guests surprises.

Originaire de Toulouse, VARANOÏD est un DJ/producteur de Psytrance groovy reconnu pour son énergie explosive et sa connexion immédiate avec le public. Entre 148 et 155 BPM, il mixe des basslines puissantes et mouvantes avec des kicks incisifs, nourris d’influences Tech/Kno et de sonorités psychédéliques, pour créer un voyage sonore euphorisant et sans temps mort.

Le line up complet de la soirée :

Varanoid dj set trance psy goa

DJ MIYU

Dr Krank

P. Hermann

+ guests

Au programme, deux soirées en une.

19h-21h30 on se détend

Vous commencez par chiller en famille ou entre ami·es à l’heure de l’apéro, autour d’un verre et de quelques tapas 100% locales préparées avec amour.

21h30-01h on monte le son

À la nuit tombée, vous vous laissez porter par les sets qui s’enchainent, qui montent en puissance et qui vous tiennent en haleine jusqu’au bout de la nuit.

Friday night is DJ night !

Le bar & tapas 100% locales est ouvert dés 18h30. .

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Following on from the success of the 1st Apéro Mix with Dj Set Culture Underground, Sonambule is doing it again on July 04!

For this second event: a 100% psy-groove session led by a special guest: VARANOÏD on the decks, accompanied by a few surprise guests.

Two evenings in one: aperitifs & tapas, followed by a DJ set with Culture Underground & guests as night falls.

German :

Nach dem Erfolg des 1. Apéro Mix mit Dj Set Culture Underground, veranstaltet das Sonambule am 04. Juli erneut einen Apéro Mix!

Der zweite Termin: eine 100 % Psy-Groove-Session mit einem besonderen Gast: VARANOÏD an den Plattentellern, begleitet von einigen Überraschungsgästen.

Auf dem Programm stehen zwei Abende in einem: Aperitifs & Tapas und bei Einbruch der Nacht eine Party mit DJ-Set Culture Underground & Gästen.

Italiano :

Dopo il successo del 1° Apéro Mix con Dj Set Culture Underground, Sonambule lo ripropone il 04 luglio!

Per questo secondo evento: una sessione 100% psy-groove guidata da un ospite speciale: VARANOÏD sui piatti, accompagnato da alcuni ospiti a sorpresa.

In programma, due serate in una: aperitivo & tapas, poi al calar della notte, un party con DJ Set Culture Underground e ospiti.

Espanol :

Tras el éxito del 1er Apéro Mix con Dj Set Culture Underground, ¡Sonambule vuelve a hacerlo el 04 de julio!

Para este segundo evento: una sesión 100% psy-groove dirigida por un invitado especial: VARANOÏD a los platos, acompañado de algunos invitados sorpresa.

En el programa, dos veladas en una: aperitivos y tapas, y al anochecer, fiesta con DJ Set Culture Underground e invitados.

