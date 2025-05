LES APEROS MIX DU SONAMBULE – Gignac, 6 juin 2025 07:00, Gignac.

Hérault

LES APEROS MIX DU SONAMBULE 2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Le Sonambule comme vous ne l’avez jamais vu. Ni entendu.

Le patio du Sonambule devient un club à ciel ouvert, où les Apéros Mix s’installent comme le nouveau rendez-vous électro du Cœur d’Hérault. Clin d’œil aux nuits berlinoises, on y vient pour chiller à l’heure de l’apéro, autour d’un verre et de quelques tapas 100% locaux préparés avec amour. A la nuit tombée, on se laisse porter par les sets qui s’enchainent, qui montent en puissance et qui nous tiennent en haleine jusqu’au bout de la nuit.

Pour cette première soirée, le line-up est sans détour.

En tête d’affiche dj Lowbass, productrice nantaise issue du collectif Sœurs Malsaines et du label TacidLane. Entre rave, acid bass et techno sans concessions, elle jongle avec des sets aussi intenses que frontaux, dans la lignée de Regal, JKS ou Thomas Schumacher.

Sans oublier

– Ephemere (électro techno en clair-obscur)

– Miss up (techno percutante, lignes sombres et dansantes)

– Jean Grey (électro minimal, textures fines et hypnotiques)

– des Guests surprise !

Open air dans le patio du Sonambule ou replis au Club en cas de pluie.

Bar & tapas avec produits frais & locaux sur place dès 18h30. .

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Le Sonambule as you’ve never seen it before. Or heard it.

The Sonambule patio becomes an open-air club, where the Apéros Mix has established itself as the new electro rendez-vous in the C?ur d?Hérault. With a nod to Berlin?s nightlife, this is the place to chill out at aperitif time, over a drink and some 100% local tapas prepared with love.

German :

Le Sonambule, wie Sie es noch nie gesehen haben. Und auch nicht gehört.

Der Innenhof des Sonambule wird zum Open-Air-Club, in dem sich die Apéros Mix als neuer Elektro-Treffpunkt des C?ur d’Hérault etabliert haben. In Anlehnung an die Berliner Nächte kommt man hierher, um zur Aperitifzeit bei einem Glas und einigen liebevoll zubereiteten, 100% lokalen Tapas zu chillen.

Italiano :

Le Sonambule come non le avete mai viste prima. O sentito.

Il patio di Le Sonambule è stato trasformato in un club all’aperto, dove l’Apéros Mix si è affermato come il nuovo appuntamento electro nel cuore dell’Hérault. Con una strizzata d’occhio alla vita notturna berlinese, è un luogo ideale per rilassarsi davanti a un aperitivo, un drink e delle tapas 100% locali preparate con amore.

Espanol :

Le Sonambule como nunca antes lo habías visto. Ni oído.

El patio de Le Sonambule se ha transformado en un club al aire libre, donde el Apéros Mix se ha consolidado como la nueva cita electro en el corazón de Hérault. Con un guiño a la vida nocturna berlinesa, es un lugar ideal para relajarse tomando un aperitivo, una copa y unas tapas 100% locales preparadas con amor.

