LES APÉROS MUSIQUE Thézan-lès-Béziers
LES APÉROS MUSIQUE Thézan-lès-Béziers jeudi 2 juillet 2026.
Thézan-lès-Béziers
LES APÉROS MUSIQUE
Place de L Hôtel de ville, 34490 Thézan- Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Apéros Musique Groupe de rock Les tchastefeuilles 2eme version de 19h à 23h sur la place de la mairie.
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Place de L Hôtel de ville, 34490 Thézan- Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 11 52 27 94 tchasteric@hotmail.fr
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English : LES APÉROS MUSIQUE
Apéros Musique: Rock band Les tchastefeuilles 2eme version from 7pm to 11pm on the town hall square.
L’événement LES APÉROS MUSIQUE Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT AVANT-MONTS
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