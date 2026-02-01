Les Apéros Philos Les Corvées-les-Yys
Les Apéros Philos Les Corvées-les-Yys lundi 23 février 2026.
Les Apéros Philos
11 Rue du Perche et de la Beauce Les Corvées-les-Yys Eure-et-Loir
Début : 2026-02-23 19:00:00
Un verre, une idée, un moment partagé.
1er thème c’est quoi la philo ?
Venez discuter ou juste écouter, pour partager un bon moment convivial, pour réfléchir sans pression, pour découvrir des idées nouvelles.
Par l’association Notre patrimoine et la Cédille.
Boissons locales. .
11 Rue du Perche et de la Beauce Les Corvées-les-Yys 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 68 21 58 68 florent.roy@lilo.fr
English :
A drink, an idea, a shared moment.
