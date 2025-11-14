Les apéros studios Andy Night Abbeville

Les apéros studios Andy Night

47 Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

L’Apéro Studio, c’est un parcours découverte de notre studio de répétition et un concert d’un groupe local ou régional. Chaque semaine, des musiciens se retrouvent dans le sous sol de Saint-André et nous avons décidé de vous faire découvrir les studios de répétition et d’enregistrement.

Vivez avec l’équipe technique des Scènes le travail préparatoire d’un concert ou découvrez comment équipes techniques et artistes domptent le son au studio d’enregistrement.

À chaque session une nouvelle aventure !

Artiste Abbevillois, il fêtera ses 20 ans de carrière en 2026. Durant ces années il a pu monter sur scène avec Les sages poètes de la rue lors du Quai des jeunes, Lino d’Arsenic , 2 bal 2 neg lors du Hip hop Impact, avec SNIPER au théâtre municipal. Rappeur, slameur et beatmaker il collabore depuis des années avec des artistes locaux. Il a sorti son 4e album Rhythm And Poetry en 2025.

47 Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

L?Apéro Studio is a tour of our rehearsal studio and a concert by a local or regional band. Every week, musicians gather in the basement of Saint-André and we’ve decided to let you discover our rehearsal and recording studios.

Experience the preparatory work for a concert with the Scènes technical team, or discover how technical teams and artists master sound in the recording studio.

Every session is a new adventure!

An Abbevillian artist, he will celebrate 20 years in the music business in 2026. Over the years, he has taken to the stage with Les sages poètes de la rue at Quai des jeunes, Lino d?Arsenic , 2 bal 2 neg at Hip hop Impact, and SNIPER at the Théâtre Municipal. Rapper, slammer and beatmaker, he has been collaborating with local artists for many years. He released his 4th album Rhythm And Poetry in 2025.

German :

Der Apéro Studio ist eine Entdeckungstour durch unser Probestudio und ein Konzert einer lokalen oder regionalen Band. Jede Woche treffen sich Musiker im Keller von Saint-André, und wir haben beschlossen, Ihnen die Proben- und Aufnahmestudios zu zeigen.

Erleben Sie mit dem Technikteam der Scènes die Vorbereitungsarbeiten für ein Konzert oder entdecken Sie, wie Technikteams und Künstler im Aufnahmestudio den Klang zähmen.

Jede Session ein neues Abenteuer!

Der Künstler aus Abbeville wird 2026 sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern. In diesen Jahren stand er mit Les sages poètes de la rue beim Quai des jeunes, Lino d?Arsenic , 2 bal 2 neg beim Hip hop Impact und mit SNIPER im Stadttheater auf der Bühne. Als Rapper, Slammer und Beatmaker arbeitet er seit Jahren mit lokalen Künstlern zusammen. Er hat 2025 sein viertes Album Rhythm And Poetry veröffentlicht.

Italiano :

L’Apéro Studio è un’occasione per esplorare il nostro studio di prova e assistere a un concerto di un gruppo locale o regionale. Ogni settimana i musicisti si incontrano nei sotterranei di Saint-André e abbiamo deciso di farvi scoprire gli studi di prova e di registrazione.

Unitevi al team tecnico di Scènes nella preparazione di un concerto o scoprite come i team tecnici e gli artisti padroneggiano il suono nello studio di registrazione.

Ogni sessione è una nuova avventura!

Artista abbavilliano, nel 2026 festeggerà 20 anni di attività nel mondo della musica. Nel corso degli anni è salito sul palco con Les sages poètes de la rue al Quai des jeunes, Lino d’Arsenic , 2 bal 2 neg all’Hip hop Impact e SNIPER al Teatro Comunale. Rapper, slammer e beatmaker, collabora da anni con artisti locali. Ha pubblicato il suo quarto album Rhythm And Poetry nel 2025.

Espanol :

El Apéro Studio es una oportunidad para explorar nuestro local de ensayo y disfrutar de un concierto de un grupo local o regional. Cada semana, los músicos se reúnen en el sótano de Saint-André y hemos decidido hacerle descubrir los estudios de ensayo y grabación.

Acompañe al equipo técnico de Scènes en la preparación de un concierto o descubra cómo los equipos técnicos y los artistas dominan el sonido en el estudio de grabación.

¡Cada sesión es una nueva aventura!

Artista abbevillano, en 2026 cumplirá 20 años en el mundo de la música. A lo largo de los años se ha subido al escenario con Les sages poètes de la rue en el Quai des jeunes, Lino d’Arsenic , 2 bal 2 neg en el Hip hop Impact, y SNIPER en el teatro municipal. Rapero, slammer y beatmaker, lleva muchos años trabajando con artistas locales. En 2025 publicó su cuarto álbum, Rhythm And Poetry .

