Les apéros studios Sirène Abbeville

Les apéros studios Sirène

47 Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’Apéro Studio, c’est un parcours découverte de notre studio de répétition et un concert d’un groupe local ou régional. Chaque semaine, des musiciens se retrouvent dans le sous sol de Saint-André et nous avons décidé de vous faire découvrir les studios de répétition et d’enregistrement.

Vivez avec l’équipe technique des Scènes le travail préparatoire d’un concert ou découvrez comment équipes techniques et artistes domptent le son au studio d’enregistrement.

À chaque session une nouvelle aventure !

Sirène est un quintet originaire de la Baie de Somme qui évolue à la croisée du rock progressif et de la pop psychédélique. Porté par une énergie collective et une recherche constante de création. Pensées comme des tableaux sonores explorant des thématiques universelles comme les états d’âme, les émotions, chaque composition est une fenêtre ouverte sur un espace de liberté où le public peut réfléchir, rêver, ou se laisser porter.

Chant & clavier Louise Defente • claviers Joseph Keller • batterie & sample pads

Thomas Alglave • basse & guitare baryton Tom Almayrac • guitare Hugo Cordonnier.

47 Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

L?Apéro Studio is a tour of our rehearsal studio and a concert by a local or regional band. Every week, musicians gather in the basement of Saint-André and we’ve decided to let you discover our rehearsal and recording studios.

Experience the preparatory work for a concert with the Scènes technical team, or discover how technical teams and artists master sound in the recording studio.

Every session is a new adventure!

Sirène is a quintet from the Baie de Somme that evolves at the crossroads of progressive rock and psychedelic pop. Driven by a collective energy and a constant quest for creation. Conceived as sound tableaux exploring universal themes such as states of mind and emotions, each composition is a window opening onto a space of freedom where the audience can reflect, dream or just let themselves be carried away.

Vocals & keyboard Louise Defente ? keyboards Joseph Keller ? drums & sample pads

Thomas Alglave ? bass & baritone guitar Tom Almayrac ? guitar Hugo Cordonnier.

German :

Der Apéro Studio ist eine Entdeckungstour durch unser Probestudio und ein Konzert einer lokalen oder regionalen Band. Jede Woche treffen sich Musiker im Keller von Saint-André, und wir haben beschlossen, Ihnen die Proben- und Aufnahmestudios zu zeigen.

Erleben Sie mit dem Technikteam der Szenen die Vorbereitungsarbeiten für ein Konzert oder entdecken Sie, wie Technikteams und Künstler im Aufnahmestudio den Ton zähmen.

Jede Session ein neues Abenteuer!

Sirène ist ein Quintett aus der Baie de Somme, das sich an der Schnittstelle zwischen Progressive Rock und psychedelischem Pop bewegt. Getragen von einer kollektiven Energie und einer ständigen Suche nach neuen Kreationen. Jede Komposition ist wie ein Fenster zu einem Raum der Freiheit, in dem das Publikum nachdenken, träumen oder sich treiben lassen kann.

Gesang & Keyboard Louise Defente ? Keyboards Joseph Keller ? Schlagzeug & Sample-Pads

Thomas Alglave ? Bass & Baritongitarre Tom Almayrac ? Gitarre Hugo Cordonnier.

Italiano :

L’Apéro Studio è un’occasione per esplorare il nostro studio di prova e assistere a un concerto di un gruppo locale o regionale. Ogni settimana i musicisti si incontrano nei sotterranei di Saint-André e abbiamo deciso di farvi scoprire gli studi di prova e di registrazione.

Unitevi al team tecnico di Scènes nella preparazione di un concerto o scoprite come i team tecnici e gli artisti padroneggiano il suono nello studio di registrazione.

Ogni sessione è una nuova avventura!

Sirène è un quintetto della Baie de Somme che si evolve all’incrocio tra rock progressivo e pop psichedelico. Guidati da un’energia collettiva e da una costante ricerca di creazione. Concepite come tableaux sonori che esplorano temi universali come gli stati d’animo e le emozioni, ogni composizione è una finestra che si apre su uno spazio di libertà dove il pubblico può riflettere, sognare o semplicemente lasciarsi trasportare.

Voci e tastiere Louise Defente ? tastiere Joseph Keller ? batteria & sample pads

Thomas Alglave ? basso e chitarra baritonale Tom Almayrac ? chitarra Hugo Cordonnier.

Espanol :

El Apéro Studio es una oportunidad para explorar nuestro local de ensayo y disfrutar de un concierto de un grupo local o regional. Cada semana, los músicos se reúnen en el sótano de Saint-André y hemos decidido hacerle descubrir los estudios de ensayo y grabación.

Acompañe al equipo técnico de Scènes en la preparación de un concierto o descubra cómo los equipos técnicos y los artistas dominan el sonido en el estudio de grabación.

¡Cada sesión es una nueva aventura!

Sirène es un quinteto de la Bahía de Somme que evoluciona en la encrucijada del rock progresivo y el pop psicodélico. Impulsado por una energía colectiva y una búsqueda constante de la creación. Concebidas como cuadros sonoros que exploran temas universales como los estados de ánimo y las emociones, cada composición es una ventana que se abre a un espacio de libertad donde el público puede reflexionar, soñar o simplemente dejarse llevar.

Voces y teclados Louise Defente ? teclados Joseph Keller ? batería y sample pads

Thomas Alglave ? bajo y guitarra barítono Tom Almayrac ? guitarra Hugo Cordonnier.

L’événement Les apéros studios Sirène Abbeville a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME