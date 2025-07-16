Les apéros studios Your own film Abbeville

Les apéros studios Your own film

47 Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

L’Apéro Studio, c’est un parcours découverte de notre studio de répétition et un concert d’un groupe local ou régional. Chaque semaine, des musiciens se retrouvent dans le sous sol de Saint-André et nous avons décidé de vous faire découvrir les studios de répétition et d’enregistrement.

Vivez avec l’équipe technique des Scènes le travail préparatoire d’un concert ou découvrez comment équipes techniques et artistes domptent le son au studio d’enregistrement.

À chaque session une nouvelle aventure !

En un peu plus de 10 ans d’existence Your Own Film est passé du projet solo de son chanteur à un groupe taillé pour le live, expérimenté et protéiforme. Your Own Film cherche toujours à créer et traduire des émotions, mettant toujours l’artistique au centre de ses démarches. Avec plus de 150 concerts en France et en Europe, le groupe continue à écrire, à se renouveler et à partager sa vision du rock. Dernier projet en date, l’enregistrement d’un nouvel d’un nouvel album au printemps 2025.

47 Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

L?Apéro Studio is a tour of our rehearsal studio and a concert by a local or regional band. Every week, musicians gather in the basement of Saint-André and we’ve decided to let you discover our rehearsal and recording studios.

Experience the preparatory work for a concert with the Scènes technical team, or discover how technical teams and artists master sound in the recording studio.

Every session is a new adventure!

In just over 10 years of existence, Your Own Film has grown from a solo project by its lead singer to an experienced, protean live band. Your Own Film always seeks to create and translate emotions, always putting the artistic at the heart of its approach. With over 150 concerts in France and Europe, the band continues to write, renew and share its vision of rock. Their latest project is the recording of a new album in spring 2025.

German :

Der Apéro Studio ist eine Entdeckungstour durch unser Probestudio und ein Konzert einer lokalen oder regionalen Band. Jede Woche treffen sich Musiker im Keller von Saint-André, und wir haben beschlossen, Ihnen die Proben- und Aufnahmestudios zu zeigen.

Erleben Sie mit dem Technikteam der Szenen die Vorbereitungsarbeiten für ein Konzert oder entdecken Sie, wie Technikteams und Künstler im Aufnahmestudio den Ton zähmen.

Jede Session ein neues Abenteuer!

In den etwas mehr als 10 Jahren seines Bestehens hat sich Your Own Film vom Soloprojekt seines Sängers zu einer erfahrenen und vielseitigen Live-Band entwickelt. Your Own Film versucht immer noch, Emotionen zu schaffen und zu vermitteln, und stellt dabei immer die Kunst in den Mittelpunkt. Mit mehr als 150 Konzerten in Frankreich und Europa schreibt die Band weiter, erneuert sich und teilt ihre Vision von Rockmusik. Ihr neuestes Projekt ist die Aufnahme eines neuen Albums im Frühjahr 2025.

Italiano :

L’Apéro Studio è un’occasione per esplorare il nostro studio di prova e assistere a un concerto di un gruppo locale o regionale. Ogni settimana i musicisti si incontrano nei sotterranei di Saint-André e abbiamo deciso di farvi scoprire gli studi di prova e di registrazione.

Unitevi al team tecnico di Scènes nella preparazione di un concerto o scoprite come i team tecnici e gli artisti padroneggiano il suono nello studio di registrazione.

Ogni sessione è una nuova avventura!

In poco più di 10 anni, gli Your Own Film sono cresciuti da un progetto solista del loro cantante a una band live esperta e proteiforme. Gli Your Own Film cercano sempre di creare e trasmettere emozioni, mettendo sempre l’arte al centro del loro approccio. Con oltre 150 concerti all’attivo in Francia e in Europa, la band continua a scrivere, rinnovare e condividere la propria visione del rock. Il loro ultimo progetto prevede la registrazione di un nuovo album nella primavera del 2025.

Espanol :

El Apéro Studio es una oportunidad para explorar nuestro local de ensayo y disfrutar de un concierto de un grupo local o regional. Cada semana, los músicos se reúnen en el sótano de Saint-André y hemos decidido hacerle descubrir los estudios de ensayo y grabación.

Acompañe al equipo técnico de Scènes en la preparación de un concierto o descubra cómo los equipos técnicos y los artistas dominan el sonido en el estudio de grabación.

¡Cada sesión es una nueva aventura!

En poco más de 10 años, Your Own Film ha pasado de ser un proyecto en solitario de su cantante principal a una banda de directo experimentada y proteica. Your Own Film busca siempre crear y traducir emociones, poniendo siempre lo artístico en el centro de su enfoque. Con más de 150 conciertos a sus espaldas en Francia y Europa, la banda sigue escribiendo, renovando y compartiendo su visión del rock. Su último proyecto es grabar un nuevo álbum en la primavera de 2025.

