A mi-chemin entre un cabaret, une soirée disco et un match de basket. Le public redécouvre trois classiques : Roméo et Juliette, Dom Juan et Médée, dans deux mises en scène chacune de 10 minutes.

« Les Apéros Tragédies » sont à mi-chemin entre un cabaret, une soirée disco et un match de basket. Le temps d'une soirée, le public découvre ou redécouvre trois grands classiques du théâtre : Roméo et Juliette, Dom Juan et Médée, présentés dans deux mises en scène successives, le tout en 10 minutes.

Loin de tout résumé didactique ou exhaustif, chaque œuvre est revisitée de manière originale, le plus souvent avec humour. Une manière de réveiller la curiosité chez le spectateur, de ramener délicatement le goût du verbe, du drame et de la farce, et de faire entendre ces textes emblématiques au plus grand nombre. Le tout, accompagné d’un verre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-15T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-15T22:30:00.000+02:00

https://www.vostickets.net/POLE_SUD/ 0299771320 polesud@ville-chartresdebretagne.fr

1 rue de la Conterie, 3531 Chartres-de-Bretagne 1 rue de la conterie chartres de bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine