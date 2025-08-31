Les apéros vagabonds Le Mung
Les apéros vagabonds Le Mung dimanche 31 août 2025.
Au terrain di Biot Le Mung Charente-Maritime
Début : 2025-08-31 11:30:00
fin : 2025-08-31
2025-08-31
L’équipe municipale convie l’ensemble des habitants pour des moments de partage et de convivialité.
Suivi d’un pique-nique lors de ce dernier rendez-vous.
Au terrain di Biot Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mairie@lemung.fr
English :
The municipal team invites all residents to share a convivial moment.
Followed by a picnic for this final rendez-vous.
German :
Das Gemeindeteam lädt alle Einwohner zu Momenten des Austauschs und der Geselligkeit ein.
Anschließend folgt ein Picknick bei diesem letzten Termin.
Italiano :
Il team comunale invita tutti i residenti a condividere un’atmosfera conviviale.
Questo evento finale sarà seguito da un picnic.
Espanol :
El equipo municipal invita a todos los residentes a compartir un ambiente de convivencia.
Este acto final irá seguido de un picnic.
