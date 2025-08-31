Les apéros vagabonds Le Mung

Les apéros vagabonds Le Mung dimanche 31 août 2025.

Les apéros vagabonds

Au terrain di Biot Le Mung Charente-Maritime

Début : 2025-08-31 11:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

L’équipe municipale convie l’ensemble des habitants pour des moments de partage et de convivialité.

Suivi d’un pique-nique lors de ce dernier rendez-vous.

Au terrain di Biot Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mairie@lemung.fr

English :

The municipal team invites all residents to share a convivial moment.

Followed by a picnic for this final rendez-vous.

German :

Das Gemeindeteam lädt alle Einwohner zu Momenten des Austauschs und der Geselligkeit ein.

Anschließend folgt ein Picknick bei diesem letzten Termin.

Italiano :

Il team comunale invita tutti i residenti a condividere un’atmosfera conviviale.

Questo evento finale sarà seguito da un picnic.

Espanol :

El equipo municipal invita a todos los residentes a compartir un ambiente de convivencia.

Este acto final irá seguido de un picnic.

