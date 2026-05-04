Les Apéros Vigneronne Domaine de Saint-Amand Cambes

Cambes

Les Apéros Vigneronne

Domaine de Saint-Amand 74 Impasse de Saint-Amand Cambes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-05-04 22:30:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-11 2026-06-25 2026-07-03 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-27 2026-09-03

Le Domaine de Saint-Amand organise, en partenariat avec le traiteur Campagne & Gourmandises de Cambes, ses Apéros Vigneronne, le jeudi soir en saison estivale. Au programme, planches de charcuterie et fromages, tapas, pintxos, vins du Domaine ( rouge, blanc, rosé ou clairet ) et coucher de soleil sur les Côteaux de Garonne ! A noter deux soirées Brasero jeudi 25 juin et jeudi 3 septembre. Réservation gratuite obligatoire en raison de la place limitée à 60 personnes. Merci d’honorer votre réservation. .

Domaine de Saint-Amand 74 Impasse de Saint-Amand Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 49 00 13 contact@domainedesaintamand.fr

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English :

L’événement Les Apéros Vigneronne Cambes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Entre-deux-Mers