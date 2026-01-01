Les apéro’signes Théâtre d’Auxerre Auxerre

Les apéro’signes

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

2026-01-17 2026-03-07 2026-03-28

Bonne nouvelle ! Un collectif de bénévoles vous accueille lors d’un rendez-vous mensuel au Théâtre d’Auxerre. Au programme temps d’échanges ludiques pour (re)découvrir la Langue des Signes et partager des instants conviviaux autour de la culture sourde. Pour cette 5e saison des Apéro’Signes, de nombreuses surprises se sont glissées dans la programmation du théâtre… de quoi vous offrir différentes opportunités afin de vous immerger dans cette langue sous toutes ses coutures. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un cours formel de langue des signes avec la structure et les objectifs que cela suppose. Pour chaque rencontre, nous vous proposerons une thématique pour communiquer, développer votre vocabulaire et avant toute chose, partager ! Nous vous invitons également à venir avec une boisson sans alcool ou une préparation salée ou sucrée. Notre jauge de participant·e·s étant limitée, nous vous demandons de vous inscrire à l’adresse mail ci-dessus en nous informant simplement de votre nom/prénom et votre niveau de LSF. Nous veillerons à répondre au mieux à votre enthousiasme. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté aperosignes89@gmail.com

