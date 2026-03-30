Les Apollons dans “Et si c’était vrai!”

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 23 – 23 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d’humour, vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds !

Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque, mené à cent à l’heure par deux personnages incroyablement absurdes !

Formés à l’Institut National des Arts du Music-Hall, comédiens lauréats du prestigieux Festival Mondial du Cirque de Demain et vu en 1ères parties de l’humoriste Jarry (notamment à Bobino et aux Folies Bergère), ce binôme pluridisciplinaire est un véritable cocktail d’humour et de bonne humeur mêlant comédie, chant, danse et situations improbables !

Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la fois drôle et touchant sur les faits de société et laissent le spectateur à sa réflexion sur le sens de la vie… .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Les Apollons dans “Et si c’était vrai!”

L’événement Les Apollons dans “Et si c’était vrai!” Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais