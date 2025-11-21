Les Apollons Et si c’était vrai ! Metz

Les Apollons Et si c’était vrai !

Vous pensez simplement venir voir un spectacle comme les autres mais vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds… Bienvenue au Paradis ! Vous avez bien entendu votre dernier voyage se fera sous le signe de l’humour, accompagné par ces deux hôtes totalement délirants, drôles et attachants. Ils vous feront aimer la vie dans cet au-delà fantasque et burlesque. Alors venez pousser les portes du paradis en leur compagnie et préparez-vous à mourir … de rire !Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

You think you’ve just come to see a show like any other, but you’ve no idea what you’re getting yourself into? Welcome to Paradise! You heard right: your last journey will be a humorous one, accompanied by these two totally delirious, funny and endearing hosts. They’ll make you love life in this whimsical, burlesque afterlife. So come and push open the gates of paradise in their company, and get ready to die? of laughter!

Sie denken, dass Sie sich eine ganz normale Show ansehen wollen, aber Sie haben keine Ahnung, worauf Sie sich einlassen? Willkommen im Paradies! Sie haben richtig gehört: Ihre letzte Reise wird im Zeichen des Humors stehen, begleitet von zwei völlig verrückten, lustigen und liebenswerten Gastgebern. Sie werden Ihnen das Leben in diesem fantasievollen und burlesken Jenseits schmackhaft machen. Also stoßen Sie mit ihnen die Tore des Paradieses auf und machen Sie sich darauf gefasst, … vor Lachen zu sterben!

Pensate di essere venuti a vedere uno spettacolo come tanti altri, ma non riuscite a immaginare neanche per un attimo in cosa vi state cacciando? Benvenuti in Paradiso! Avete capito bene: il vostro ultimo viaggio sarà all’insegna dell’umorismo, accompagnati da questi due padroni di casa assolutamente stravaganti, divertenti e accattivanti. Vi faranno amare la vita in questo aldilà stravagante e burlesco. Venite quindi a spalancare le porte del paradiso con loro e preparatevi a morire dalle risate!

¿Crees que has venido a ver un espectáculo como cualquier otro, pero no te imaginas ni por un momento en qué te estás metiendo? ¡Bienvenido al Paraíso! Has oído bien: tu último viaje será lleno de humor, acompañado por estos dos anfitriones totalmente delirantes, divertidos y entrañables. Le harán amar la vida en este más allá caprichoso y burlesco. Así que ven y abre de un empujón las puertas del paraíso con ellos, y prepárate para morir… ¡de risa!

