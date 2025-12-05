Les Apollons Rue Saint-Pierre le Vif Sens
Début : 2025-12-05 21:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Vous pensez simplement venir voir un spectacle comme les autres mais vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds… Bienvenue au Paradis !
Vous avez bien entendu votre dernier voyage se fera sous le signe de l’humour, accompagné par ces deux hôtes totalement délirants, drôles et attachants. Ils vous feront aimer la vie dans cet au-delà fantasque et burlesque.
Alors venez pousser les portes du paradis en leur compagnie et préparez-vous à mourir … de rire ! .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
