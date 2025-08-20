Les Apollons Troyes

Les Apollons Troyes vendredi 27 février 2026.

Les Apollons

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-27

Bienvenue au Paradis ! Vous avez bien entendu votre dernier voyage se fera sous le signe de l’humour, accompagné par ces deux hôtes totalement délirants, drôles et attachants.



Ils vous feront aimer la vie dans cet au-delà fantasque et burlesque. Alors venez pousser les portes du paradis en leur compagnie et préparez-vous à mourir … de rire ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

