LES APPOLONS – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

LES APPOLONS Début : 2026-02-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Vous pensez simplement venir voir un spectacle comme les autres mais vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds…Bienvenue au Paradis ! Vous avez bien entendu : votre dernier voyage se fera sous le signe de l’humour, accompagné par ces deux hôtes totalement délirants, drôles et attachants.Ils vous feront aimer la vie dans cet au-delà fantasque et burlesque. Alors venez pousser les portes du paradis en leur compagnie et préparez-vous à mourir … de rire !

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10