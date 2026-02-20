Les Aprem’Ludique Saint Sébastien Piriac-sur-Mer
Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-02-27 15:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
2026-02-27
A l’occasion des vacances, AquaPiriac vous propose ses Aprem’Ludique .
Le principe ? Nager en s’amusant un après-midi à la piscine, entre éclaboussures, progrès et partage en famille !
Dédié à des activités aquatiques ludiques et éducatives.
Mise à disposition d’ateliers axés autour de 5 thématiques
– Entrée dans l’eau Immersion Flottaison Équilibre Propulsion
Public concerné enfants entre 4 et 7 ans (jusqu’à 8 ans si accompagné des parents) est suggéré .
Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
