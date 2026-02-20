Les Aprem’Ludique Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Les Aprem’Ludique

Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27

A l’occasion des vacances, AquaPiriac vous propose ses Aprem’Ludique .

Le principe ? Nager en s’amusant un après-midi à la piscine, entre éclaboussures, progrès et partage en famille !

Dédié à des activités aquatiques ludiques et éducatives.

Mise à disposition d’ateliers axés autour de 5 thématiques

– Entrée dans l’eau Immersion Flottaison Équilibre Propulsion

Public concerné enfants entre 4 et 7 ans (jusqu’à 8 ans si accompagné des parents) est suggéré .

Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

