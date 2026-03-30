Les Aprems de Masgot Masgot Fransèches

Les Aprems de Masgot

Masgot 3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-06

Atelier sculpture + goûter + activité manuelle

15€/personne

De 3 à 9 ans. .

Masgot 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com

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English : Les Aprems de Masgot

L’événement Les Aprems de Masgot Fransèches a été mis à jour le 2026-03-26 par Creuse Tourisme