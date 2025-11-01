Les aprèms Halloween Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons
Les aprèms Halloween Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons samedi 1 novembre 2025.
Les aprèms Halloween
Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-02
2025-11-01
De 4 à 99 ans
Jeux sur le thème d’Halloween
Viens déguisé et participe au concours de déguisement pour gagner un jeu Halloween Dro Polter
Bonbons et pop-corn offerts!
Réservation conseillée
Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37
English : Les aprèms Halloween
Ages 4 to 99
Halloween-themed games
Come dressed up and take part in the costume contest to win a Dro Polter Halloween game!
Free candy and popcorn!
Reservations recommended
German : Les aprèms Halloween
Von 4 bis 99 Jahren
Spiele zum Thema Halloween
Komm verkleidet und nimm am Kostümwettbewerb teil, um ein Dro Polter Halloween-Spiel zu gewinnen
Süßigkeiten und Popcorn gratis!
Reservierung empfohlen
Italiano :
Dai 4 ai 99 anni
Giochi a tema Halloween
Venite vestiti in maschera e partecipate al concorso per vincere un gioco di Halloween di Dro Polter
Dolci e popcorn in omaggio!
Prenotazione consigliata
Espanol : Les aprèms Halloween
De 4 a 99 años
Juegos de Halloween
Ven disfrazado y participa en el concurso de disfraces para ganar un juego de Halloween de Dro Polter
¡Golosinas y palomitas gratis!
Se recomienda reservar
