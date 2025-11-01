Les aprèms Halloween Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons

Les aprèms Halloween Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons samedi 1 novembre 2025.

Les aprèms Halloween

Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

De 4 à 99 ans

Jeux sur le thème d’Halloween

Viens déguisé et participe au concours de déguisement pour gagner un jeu Halloween Dro Polter

Bonbons et pop-corn offerts!

Réservation conseillée

De 4 à 99 ans

Jeux sur le thème d’Halloween

Viens déguisé et participe au concours de déguisement pour gagner un jeu Halloween Dro Polter

Bonbons et pop-corn offerts!

Réservation conseillée .

Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37

English : Les aprèms Halloween

Ages 4 to 99

Halloween-themed games

Come dressed up and take part in the costume contest to win a Dro Polter Halloween game!

Free candy and popcorn!

Reservations recommended

German : Les aprèms Halloween

Von 4 bis 99 Jahren

Spiele zum Thema Halloween

Komm verkleidet und nimm am Kostümwettbewerb teil, um ein Dro Polter Halloween-Spiel zu gewinnen

Süßigkeiten und Popcorn gratis!

Reservierung empfohlen

Italiano :

Dai 4 ai 99 anni

Giochi a tema Halloween

Venite vestiti in maschera e partecipate al concorso per vincere un gioco di Halloween di Dro Polter

Dolci e popcorn in omaggio!

Prenotazione consigliata

Espanol : Les aprèms Halloween

De 4 a 99 años

Juegos de Halloween

Ven disfrazado y participa en el concurso de disfraces para ganar un juego de Halloween de Dro Polter

¡Golosinas y palomitas gratis!

Se recomienda reservar

L’événement Les aprèms Halloween Soustons a été mis à jour le 2025-10-18 par OTI LAS