Les après-midi du Domaine Domaine des Tonneaux dans les chais Jarnac-Champagne

Les après-midi du Domaine Domaine des Tonneaux

dans les chais 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 35 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Un après-midi pour contempler, écouter, déguster, apprendre, danser… se ressourcer au pluriel, selon votre envie, selon vos goûts.

.

dans les chais 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 72 94 58 domainedestonneaux@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An afternoon to contemplate, listen, taste, learn, dance… to recharge your batteries in the plural, according to your tastes.

L’événement Les après-midi du Domaine Domaine des Tonneaux Jarnac-Champagne a été mis à jour le 2026-03-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge