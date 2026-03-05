Les après-midi du Domaine Domaine des Tonneaux dans les chais Jarnac-Champagne
Les après-midi du Domaine Domaine des Tonneaux dans les chais Jarnac-Champagne mercredi 8 avril 2026.
Les après-midi du Domaine Domaine des Tonneaux
dans les chais 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 35 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Un après-midi pour contempler, écouter, déguster, apprendre, danser… se ressourcer au pluriel, selon votre envie, selon vos goûts.
dans les chais 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 72 94 58 domainedestonneaux@hotmail.fr
English :
An afternoon to contemplate, listen, taste, learn, dance… to recharge your batteries in the plural, according to your tastes.
