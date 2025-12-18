[Les après-midi nature]: atelier brico mission hérisson Belleville-sur-Loire
[Les après-midi nature]: atelier brico mission hérisson
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 13 – 13 – 20 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-01-18
2026-01-18
Découvre tout pour devenir un membre de la mission hérisson !
Apprends à te servir d’un tunnel à empreintes et construis ton gite à hérisson à mettre dans ton jardin l’automne prochain.
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
English :
Find out how to become a member of the hedgehog mission !
Learn how to use a footprint tunnel and build your own hedgehog house to put in your garden next autumn.
