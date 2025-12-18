[Les après-midi nature]: atelier brico mission hérisson

Belleville-sur-Loire Cher

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Découvre tout pour devenir un membre de la mission hérisson !

Apprends à te servir d’un tunnel à empreintes et construis ton gite à hérisson à mettre dans ton jardin l’automne prochain.

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire

English :

Find out how to become a member of the hedgehog mission !

Learn how to use a footprint tunnel and build your own hedgehog house to put in your garden next autumn.

