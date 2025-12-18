[Les après-midi nature]: recette de saison Belleville-sur-Loire
[Les après-midi nature]: recette de saison Belleville-sur-Loire mardi 20 janvier 2026.
[Les après-midi nature]: recette de saison
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 13 – 13 – 20 EUR
13
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Testons et goutons ensemble la super recette des Choupissons au chocolat !
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
English :
Let’s test and taste together the great recipe of Choupissons au chocolat !
