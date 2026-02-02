Les après-midis des petits Arlequins Tocane-Saint-Apre
Les après-midis des petits Arlequins Tocane-Saint-Apre mercredi 11 février 2026.
Les après-midis des petits Arlequins
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Les vacances, c’est la fête des enfants !
Alors, pendant la saison du carnaval, venez passer un après-midi festif en famille au Château de Fayolle.
Profitez de nos ateliers maquillage et costumes… et participez à la Parade costumée prévue à 16h !
Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
English : Les après-midis des petits Arlequins
The vacations are for kids!
So, during the carnival season, come and spend a festive afternoon with your family at Château de Fayolle.
Take advantage of our make-up and costume workshops… and join in the Costume Parade at 4pm!
L’événement Les après-midis des petits Arlequins Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-01-30 par Vallée de l’Isle en Périgord