Les après-midis des petits Arlequins

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11 2026-02-18

Les vacances, c’est la fête des enfants !

Alors, pendant la saison du carnaval, venez passer un après-midi festif en famille au Château de Fayolle.

Profitez de nos ateliers maquillage et costumes… et participez à la Parade costumée prévue à 16h !

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Les après-midis des petits Arlequins

The vacations are for kids!

So, during the carnival season, come and spend a festive afternoon with your family at Château de Fayolle.

Take advantage of our make-up and costume workshops… and join in the Costume Parade at 4pm!

