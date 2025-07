Les après-midis en famille Senonches

Les après-midis en famille Senonches samedi 12 juillet 2025.

Les après-midis en famille

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-08-09 17:00:00

2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-09 2025-08-23

Une animation adaptée aux familles suivie d’une collation ou d’un goûter pour les enfant de 0 à 99 ans ! Sur réservation

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

English :

A family-friendly activity followed by a snack for children aged 0 to 99! Reservations required

German :

Eine familienfreundliche Animation mit anschließendem Snack oder Imbiss für Kinder von 0 bis 99 Jahren! Auf Reservierung

Italiano :

Un evento per famiglie seguito da una merenda per bambini da 0 a 99 anni! Su prenotazione

Espanol :

¡Un evento familiar seguido de una merienda para niños de 0 a 99 años! Con reserva previa

