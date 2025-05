Les après-midis en fêtes – Salle des fêtes Giverny, 12 mai 2025 14:30, Giverny.

Envie de passer un bon moment dans une ambiance détendue et chaleureuse ? Rejoignez-nous pour un après-midi de jeux et de convivialité ! Cartes, jeux de société, discussions… il y en a pour tous les goûts.

Renseignements à givernyenfetes@gmail.com

Salle des fêtes Chemin des Marais

Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 22 80 77 56 givernyenfetes@gmail.com

English : Les après-midis en fêtes

Want to have a good time in a warm and relaxed atmosphere? Join us for an afternoon of fun and games! Cards, board games, discussions? there’s something for everyone.

Information at givernyenfetes@gmail.com

German :

Haben Sie Lust, eine gute Zeit in einer entspannten und herzlichen Atmosphäre zu verbringen? Begleiten Sie uns zu einem Nachmittag voller Spiele und Geselligkeit! Kartenspiele, Gesellschaftsspiele, Diskussionen? für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Weitere Informationen unter givernyenfetes@gmail.com

Italiano :

Volete divertirvi in un’atmosfera calda e rilassata? Unitevi a noi per un pomeriggio di giochi e divertimento! Carte, giochi da tavolo, discussioni: ce n’è per tutti i gusti.

Informazioni su givernyenfetes@gmail.com

Espanol :

¿Quieres pasar un buen rato en un ambiente cálido y relajado? Únete a nosotros en una tarde de juegos y diversión Cartas, juegos de mesa, debates… hay para todos los gustos.

Información en givernyenfetes@gmail.com

