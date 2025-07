Les Après-Midis Jeux de Société à la Bibliothèque D99 Mas-Blanc-des-Alpilles

Les Après-Midis Jeux de Société à la Bibliothèque D99 Mas-Blanc-des-Alpilles mardi 5 août 2025.

Les Après-Midis Jeux de Société à la Bibliothèque

Du 05/08 au 28/08/2025 le mardi et jeudi de 14h à 17h.

Tous les mardis et jeudis après-midis de 14h à 17h.

Début : Jeudi 2025-08-05 14:00:00

fin : 2025-08-28 17:00:00

2025-08-05

La Bibliothèque de Mas Blanc les Alpilles organise tous les mardis et jeudis du mois d’Août les après-midis de jeux de société

10 jeux de société à découvrir de 7 à 12 ans. Places limitées, réservation conseillée auprès de la mairie .

D99 Centre-Ville Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98 communication.mba@orange.fr

English :

Every Tuesday and Thursday in August, the library in Mas Blanc les Alpilles organises an afternoon of board games.

German :

Die Bibliothek von Mas Blanc les Alpilles organisiert jeden Dienstag und Donnerstag im August Brettspielnachmittage.

Italiano :

Ogni martedì e giovedì di agosto, la biblioteca di Mas Blanc les Alpilles organizza un pomeriggio di giochi da tavolo

Espanol :

Todos los martes y jueves de agosto, la biblioteca de Mas Blanc les Alpilles organiza una tarde de juegos de mesa

L'événement Les Après-Midis Jeux de Société à la Bibliothèque Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2025-07-18