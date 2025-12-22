[Les après-midis nature de février]: Brico: mission Hérisson, Belleville-sur-Loire
[Les après-midis nature de février]: Brico: mission Hérisson
Belleville-sur-Loire Cher
Tunnel à empreintes et gîtes à hérisson à mettre dans ton jardin
Animation Atelier brico “Mission Hérisson !”
Devenez un véritable protecteur du hérisson ! Apprenez à reconnaître ses traces, utilisez un tunnel à empreintes et construisez un gîte à installer dans votre jardin à l’automne. A partir de 5 ans .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
English :
Fingerprint tunnels and hedgehog houses for your garden
