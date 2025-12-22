[Les après-midis Nature de février]: recette de saison, Belleville-sur-Loire
[Les après-midis Nature de février]: recette de saison
Belleville-sur-Loire Cher
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-20
Testons et goûtons ensemble la super recette des Choupissons au Chocolat !
Recette de saison “Choupissons au chocolat”
Un atelier gourmand pour petits chefs on cuisine, on teste… et surtout on se régale ensemble avec cette délicieuse recette hivernale !
A partir de 5 ans ! .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
English :
Let’s test and taste together the great recipe of Choupissons au Chocolat !
L’événement [Les après-midis Nature de février]: recette de saison Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois