10h Contobébés.

11h Kamishibaï en Japonais.

14h-16h Escape game Poétique sur inscription.

16h Rencont’livres.

17h30 Chorale les dôles d’oiseaux.

Au lac de Castelnau-Magnoac.

CASTELNAU-MAGNOAC

Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 71 51 80 62 bibliocastelnau@gmail.com

English :

10 a.m. Contobébés.

11am Kamishibaï in Japanese.

2pm-4pm Poetic Escape game (registration required).

16h Rencont’livres.

5:30pm Chorale les dôles d’oiseaux.

At Castelnau-Magnoac lake.

German :

10h Contobébés (Babys).

11h Kamishibai auf Japanisch.

14h-16h Poetisches Escape Game mit Anmeldung.

16h Rencont’livres.

17.30 Uhr Chor les dôles d’oiseaux.

Am See von Castelnau-Magnoac.

Italiano :

10.00 Contobébés.

ore 11.00 Kamishibaï in giapponese.

14.00-16.00 Gioco della fuga poetica (iscrizione obbligatoria).

ore 16.00 Rencont’livres.

ore 17.30 Coro Les dôles d’oiseaux.

Al lago di Castelnau-Magnoac.

Espanol :

10 h Contobébés.

11 h Kamishibaï en japonés.

14.00-16.00 Juego de evasión poética (inscripción obligatoria).

16.00 Rencont’livres.

17.30 h Coro Les dôles d’oiseaux.

En el lago de Castelnau-Magnoac.

