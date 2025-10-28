Les arbres de l’île aux Cygnes Street Workout de l’Ile aux Cygnes Paris

28/10/25 14h30 Les arbres de l’île aux Cygnes

Créée au 19ème siècle, cette île artificielle construite sur la Seine est

plantée d’une remarquable collection d’une soixantaine d’essences d’arbres. Sa

canopée continue et abondante offre abri et nourriture aux oiseaux et insectes.

Sur ses perrés pentus, pousse une flore sauvage variée accompagnée de son

cortège d’insectes. Des lézards des murailles logent dans les anfractuosités de

ce talus pierreux. Cet espace artificiel constitue un habitat original, à la

croisée de la trame verte et de la trame bleue.

Dans la Seine, les herbiers aquatiques, rares à Paris, permettent la

reproduction de nombreux poissons : gardons, tanches, carpes, sandres …

Cette île est un lieu essentiel pour le maintien et la survie de la

biodiversité dans la Capitale.

Rendez-vous : sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté

Découverte des arbres remarquables de l’île et de sa faune sauvage

Le mardi 28 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit sous condition Public adultes.

Street Workout de l’Ile aux Cygnes allée des cygnes 75015 Paris

