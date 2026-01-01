Les arbres en hiver

Mansigné Sarthe

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

Balade botanique au cœur de l’hiver pour en apprendre davantage sur les arbres pourquoi dorment-ils en hiver, comment les reconnaître hors feuilles et quels sont leurs bienfaits sur l’écosystème et notre santé.

Rendez-vous pour une balade d’1 km vers le lac de Mansigné. Pendant deux heures, je vous ferai partager ma passion des arbres. Ce moment sera l’occasion de se reconnecter à la nature et de se réapproprier le savoir de nos ancêtres.

Critères d’identification pour reconnaitre les arbres hors feuilles.

Nous partagerons un moment convivial en fin de balade autour d’un goûter partagé (chacun est libre d’apporter une gourmandise).

Apporter des bottes, de quoi prendre des notes et des vêtements adaptés à la météo.

La sortie ne sera pas annulée en cas de pluie, l’odeur de l’humus n’en sera que meilleur ;)

Tout public participation libre. .

Mansigné 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 7 45 11 62 18 aupresdemesarbres@protonmail.com

English :

A botanical walk in the heart of winter to learn more about trees: why they sleep in winter, how to recognize them without leaves, and their benefits to the ecosystem and our health.

