Les arbres morts, un monde bien vivant

Lieu précisé lors de l’inscription Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 11:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre, des semaines de l’Arbre et du paysage, partez à la découverte avec le CPIE Marennes-Oléron de la richesse secrète abritée par les arbres morts.

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Lieu précisé lors de l’inscription Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

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English : Dead trees, a living world

As part of the Tree and Landscape Weeks, join the CPIE Marennes-Oléron in discovering the secret wealth of dead trees.

L’événement Les arbres morts, un monde bien vivant Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes